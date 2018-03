Tot rust komen bij een aangename pitstop

Bijna iedereen die op weg naar of van zijn werk urenlang achter het stuur zit, stopt weleens bij een benzinepomp: even tot rust komen met een gehaktstaaf en een bak koffie. Investeringsmaatschappij NRG Value, eigenaar van 150 tankstations in Nederland, probeert het niveau van het eten langs de weg op te krikken met een nieuw concept: Qichi.

Laden… Onbeperkt Elsevier Weekblad lezen? Lees elke week meer dan 70 nieuwe premium artikelen al vanaf 6 euro per maand. Bekijk onze abonnementen. Ja, ik word abonnee Bent u abonnee en hebt u al een account?

Log dan hier in Verder lezen? U hebt momenteel geen geldig abonnement. Wilt u onbeperkt alle artikelen en edities van Elsevier Weekblad lezen? Dat kan al vanaf 6 euro per maand. Bekijk onze abonnementen. Word abonnee Er ging iets fout Uw sessie is verlopen Wilt u opnieuw inloggen