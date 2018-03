Huwelijk: Joren Verkade (29) en Céline van Zanten (26)

Joren Verkade en Céline van Zanten ontmoetten elkaar in 2009 in het uitgaansleven in het centrum van Utrecht. Hij studeerde in Driebergen aan businessschool IVA. Zij studeerde Business Administration aan de Stenden Hogeschool in Leeuwarden. Nadat ze beiden een universitaire master hadden voltooid (hij in bedrijfskunde, zij in marketing) gingen ze in Amsterdam werken.

Laden… Onbeperkt Elsevier Weekblad lezen? Lees elke week meer dan 70 nieuwe premium artikelen al vanaf 6 euro per maand. Bekijk onze abonnementen. Ja, ik word abonnee Bent u abonnee en hebt u al een account?

Log dan hier in Verder lezen? U hebt momenteel geen geldig abonnement. Wilt u onbeperkt alle artikelen en edities van Elsevier Weekblad lezen? Dat kan al vanaf 6 euro per maand. Bekijk onze abonnementen. Word abonnee Er ging iets fout Uw sessie is verlopen Wilt u opnieuw inloggen