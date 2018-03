Huwelijk: Olaf van den Broek (44) en Rubén Montenegro Rubio (35)

Rubén Montenegro Rubio leerde Olaf van den Broek in 2011 kennen op de dansvloer van een discotheek in Barcelona. Ze vlogen daarna drie jaar op en neer tussen Amsterdam/Rotterdam en Barcelona. Olaf: ‘We houden allebei van het goede leven, willen dingen ontdekken en elkaars cultuur leren kennen. We vullen elkaar goed aan.

Laden… Onbeperkt Elsevier Weekblad lezen? Lees elke week meer dan 70 nieuwe premium artikelen al vanaf 6 euro per maand. Bekijk onze abonnementen. Ja, ik word abonnee Bent u abonnee en hebt u al een account?

Log dan hier in Verder lezen? U hebt momenteel geen geldig abonnement. Wilt u onbeperkt alle artikelen en edities van Elsevier Weekblad lezen? Dat kan al vanaf 6 euro per maand. Bekijk onze abonnementen. Word abonnee Er ging iets fout Uw sessie is verlopen Wilt u opnieuw inloggen