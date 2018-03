Populaireit mindfulness te danken aan deze monnik

De populariteit van mindfulness is deels te danken aan het werk van een Vietnamese boeddhistische monnik, Thich Nhat Hanh.

Vijftig jaar geleden werd hij voorgedragen voor de Nobelprijs voor de Vrede door niemand minder dan Martin Luther King. De Amerikaanse dominee zag in zenmeester Thich Nhat Hanh een geest­verwant vanwege diens inzet voor vrede in Vietnam. In dat land ondernamen de Amerikanen moedige, maar veel gekritiseerde pogingen om de expansie van het communisme te stuiten.