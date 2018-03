Er niet toe doen: diskwalificatie geeft blijk van arrogantie

Ook als ze bij dezelfde krant werken, kunnen columnisten elkaar vijandig bejegenen. Zo deelde Trouw-medewerkster Seada Nourhussen onlangs in een column mee dat haar collega Sylvain Ephimenco ‘irrelevant in het racismedossier’ is.

