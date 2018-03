Vreemde talen leren bij Regina Coeli in Vught

De prijzen zijn er niet mals. Een intensieve individuele taaltraining kost bij Regina Coeli 4.529 euro. Maar dan krijgt de weetgierige cursist wel ‘restauratieve voorzieningen’ en vijf overnachtingen in het gastenverblijf op de koop toe. En hij mag degelijk onderricht verwachten, want het taleninstituut in Vught heeft een goede reputatie.