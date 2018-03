Zo maakt u de basis voor een Thaise groene curry

Volgende maand viert het Verenigd Koninkrijk National Curry Week, een zeven dagen durende ode aan een gerecht dat herinnert aan de glorietijd van het Britse wereldrijk.

Met curry bedoelen ze in Engeland uiteraard curry uit zijn voormalige kolonie India, maar curry’s worden al sinds honderden jaren gegeten in een gebied dat zich uitstrekt van het huidige Irak tot Papoea-Nieuw-Guinea. Archeologen hebben in de Indus-vallei sporen gevonden die erop wijzen dat al in 4.000 voor Christus gerechten werden gemaakt die je curry zou kunnen noemen.