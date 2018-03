Kabbelende vernatsch

Alto Adige heet ook wel Südtirol en is een regio in Noordoost-Italië waar sporadisch nog inboorlingen in lederhosen voorkomen. Een groot deel van de rode druiven aldaar heet vernaccia. En om het moeilijk te maken, is dat niet één druif, maar zijn er diverse druiven die vernacccia heten. Vernaccia komt waarschijnlijk van een Latijns woord dat ‘inheems’ betekent, waarmee je als druivenstudent dus ook niet veel verder komt.

Laden… Onbeperkt Elsevier Weekblad lezen? Lees elke week meer dan 70 nieuwe premium artikelen al vanaf 6 euro per maand. Bekijk onze abonnementen. Ja, ik word abonnee Bent u abonnee en hebt u al een account?

Log dan hier in Verder lezen? U hebt momenteel geen geldig abonnement. Wilt u onbeperkt alle artikelen en edities van Elsevier Weekblad lezen? Dat kan al vanaf 6 euro per maand. Bekijk onze abonnementen. Word abonnee Er ging iets fout Uw sessie is verlopen Wilt u opnieuw inloggen