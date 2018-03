Hans Houweling (1946-2017)

Mensen met dementie hadden een speciale plek in het hart van verpleeghuisarts Hans Houweling. In de jaren tachtig verzette hij zich fel tegen het vastbinden en platspuiten van patiënten. ‘Hans was niet bang om tegen de koers in te gaan,’ zegt zorgadviseur Hugo van Waarde (60), die jarenlang intensief met hem samenwerkte. ‘Hij had uitgesproken opvattingen. Een verpleeghuisarts was in zijn ogen niet alleen huisarts, maar ook huisvriend.’

