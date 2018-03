Frank Kroeze (32) en Marianne van Oene (26)

Frank Kroeze en Marianne van Oene woonden vlak bij elkaar in Deventer en leerden elkaar in 2011 kennen via een gezamenlijke vriend bij een avondje bowlen. Frank had een relatie, maar toen dat uitging, besloot hij Marianne op te zoeken. Hij viel voor haar vriendelijkheid, zij vindt hem heerlijk nuchter.

