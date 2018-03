Bij Bodon eet je klassiek Frans

Bodon huist in het vernieuwde Apollo Hotel, op de plek waar eerst La Sirène zat. Het restaurant is volledig verbouwd en het nieuwe interieur is zeer fraai: fluwelen azuurblauwe stoelen, goudkleurige lampen in de vorm van palmbomen, een plafond met gekleurde licht­gevende tegels en een open keuken.

Laden… Onbeperkt Elsevier Weekblad lezen? Lees elke week meer dan 70 nieuwe premium artikelen al vanaf 6 euro per maand. Bekijk onze abonnementen. Ja, ik word abonnee Bent u abonnee en hebt u al een account?

Log dan hier in Verder lezen? U hebt momenteel geen geldig abonnement. Wilt u onbeperkt alle artikelen en edities van Elsevier Weekblad lezen? Dat kan al vanaf 6 euro per maand. Bekijk onze abonnementen. Word abonnee Er ging iets fout Uw sessie is verlopen Wilt u opnieuw inloggen