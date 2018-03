Veel ziektes in Nederlands gescheld

Ook aan de universiteit weten ze tegenwoordig dat met een prikkelende boodschap publiciteit kan worden gegenereerd. Kijk naar Emma Byrne. De Britse hersenwetenschapper heeft geen klagen over de aandacht voor Swearing Is Good For You. In haar boek heft ze een lofzang aan op grove taal.

Laden… Onbeperkt Elsevier Weekblad lezen? Lees elke week meer dan 70 nieuwe premium artikelen al vanaf 6 euro per maand. Bekijk onze abonnementen. Ja, ik word abonnee Bent u abonnee en hebt u al een account?

Log dan hier in Verder lezen? U hebt momenteel geen geldig abonnement. Wilt u onbeperkt alle artikelen en edities van Elsevier Weekblad lezen? Dat kan al vanaf 6 euro per maand. Bekijk onze abonnementen. Word abonnee Er ging iets fout Uw sessie is verlopen Wilt u opnieuw inloggen