Selectie uit het cultuuraanbod week 8

In première

Kunst – Withoos meets Withoos

De zeventiende-eeuwse fijnschilder Matthias Withoos wordt geroemd om zijn internationale landschappen en stadsgezichten. Zijn verre achterkleinzoon Hans Withoos is fotokunstenaar. Beiden geven met hun kunst een eigen draai aan de werkelijkheid. In Withoos meets Withoos is het werk van de twee gecombineerd. Van 24 februari tot en met 21 mei, Westfries Museum, Hoorn