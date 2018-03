212 in Amsterdam is restaurant zonder tafels

Lekker eten hoeft niet per se hoogdrempelig te zijn, vindt chef en eigenaar van 212, ­Richard van Oostenbrugge (43). ‘Dit is een plek waar je goed kunt eten en tegelijk gewoon lekker aan de bar kunt zitten. Dat misten we in Amsterdam.’ Dus begon Van Oostenbrugge samen met Thomas Groot restaurant 212.

Laden… Onbeperkt Elsevier Weekblad lezen? Lees elke week meer dan 70 nieuwe premium artikelen al vanaf 6 euro per maand. Bekijk onze abonnementen. Ja, ik word abonnee Bent u abonnee en hebt u al een account?

Log dan hier in Verder lezen? U hebt momenteel geen geldig abonnement. Wilt u onbeperkt alle artikelen en edities van Elsevier Weekblad lezen? Dat kan al vanaf 6 euro per maand. Bekijk onze abonnementen. Word abonnee Er ging iets fout Uw sessie is verlopen Wilt u opnieuw inloggen