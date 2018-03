In Aquarium blijft vrijwel alles de vraag (**)

Thomas van den Bergh (1969) was van 2000 tot en met 2007 verbonden aan de redactie Kennis & Cultuur van Elsevier Weekblad. Daarna werkte hij acht jaar als redacteur voor uitgeverij De Bezige Bij. Hij is een kunstliefhebber in de breedste zin van het woord, maar schrijft voornamelijk over boeken, toneel en cabaret.