‘Junior’ bokst voor zijn autistische broers en zussen

Het verhaal van de jonge bokser Jean-Pierre Bauwens laat een zwaar getroffen gezin zien dat ondanks veel ellende fier overeind blijft. Je gunt Junior het allerbeste.

Op zijn elfde jaar nam Jean-Pierre ‘Junior’ Bauwens zich voor om een huis met een tuin bij elkaar te boksen voor zijn zes jongere broertjes en zusjes. Vier van hen zijn autistisch en zullen nooit voor zichzelf kunnen zorgen. Samen met zijn moeder Sandra staat Junior dag en nacht klaar om ze te helpen. Intussen ontwikkelt hij zich tot een verdienstelijk prof.

Senior

Zijn vader Jean-Pierre senior is in Gent en de bokswereld een bekende figuur. Tot in augustus 2011 zijn dan 15-jarige zoon ‘Claudeke’ per abuis senior doodschiet.

Junior is in huis de enige getuige en wordt aanvankelijk ook verdacht. Na een jaar is het onderzoek afgerond: Claudeke was de schutter, maar krijgt geen straf. Hij weet niet eens wat er is gebeurd.

In Junior. De broer die bokser werd vertelt journalist Wouter Woussen van De Standaard het aangrijpende verhaal van Junior. Die weet al vroeg dat hij zijn gezin nooit in de steek wil laten. Op zijn boksshirt draagt hij zijn levensmotto All 4 Mom. Zijn moeder is belangrijker dan een eventuele vriendin.

Vechter

Hoewel Junior als prof aan het begin van zijn carrière staat, maakt hij indruk door de wijze waarop hij vecht voor zijn familie. Niets is hem teveel.

De diep-autistische Claudeke houdt hem geregeld uit de slaap, maar dat heeft Junior er graag voor over. Als Claudeke tijdelijk in een inrichting verblijft, rijdt Junior er trouw elke dag heen om hem snoep te brengen. En Claudeke mag altijd mee naar de bokstraining.

Mike Tyson

Woussen schetst een ontroerend beeld van een zwaar getroffen gezin dat ondanks alle ellende fier overeind blijft. Je gunt Junior een wereldtitel en lucratieve partijen.

Bij hem weet je tenminste dat het geld goed wordt besteed. Hij is het tegenbeeld van Mike Tyson. Die had een half miljard bij elkaar gebokst, maar raakte alles kwijt door zijn liederlijke en criminele levenswandel. Dat zal Junior niet overkomen.

Chapeau!