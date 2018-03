Goed beschouwd is bijna elke kus een kunstwerk

Wie zouden wij zijn zonder de tederste menselijke handeling? Een ode aan de kus.

Wat hebben Gustav Klimt, Robert Doisneau, Auguste Rodin, Constantin Brâncusi en Jeroen Henneman gemeen? Zij hebben alle vijf een kunstwerk geschapen dat een van de tederste menselijke handelingen verbeeldt, te weten de kus.

Goed beschouwd is bijna elke kus, dus ook die van de melkboer en zijn liefste meisje, een kunstwerk. Zo bezien kan zelfs de kus die burgemeester van Maastricht Onno Hoes (VVD) in het openbaar mocht ontvangen, meedingen naar een schoonheidsprijs.

Gevaarlijk

Kussen kan ook gevaarlijk zijn, zoals Hoes merkte. Zo liet Rodin zich bij het maken van Le Baiser inspireren door Paolo en Francesca da Rimini, een dertiende-eeuws Italiaans liefdespaar. Hun eerste kus was tegelijk hun laatste, want op het moment dat hun lippen elkaar eindelijk vonden, kwam de echtgenoot van Francesca het vertrek binnen en vermoordde de overspeligen.

Rond de jaarwisseling zijn er in Nederland weer miljoenen kussen gewisseld. Of wat verder van huis: tijdens de nachtmis in het Vaticaan kuste paus Franciscus de voetjes van de grote pop die het Kindeke Jezus moet verbeelden.

Betalen met kussen

Stel je eens voor dat wij voortaan in plaats van met euro’s met kussen konden betalen. Dan zou de inkomensongelijkheid in één klap ongedaan zijn gemaakt, want ieder mens kan tot zijn laatste ademtocht kussen aanmaken.

Maar de kus als valuta is niet ideaal. Je moet er toch niet aan denken dat je een paar schoenen hebt gekocht voor 264 kussen en dat de verkoopster (wrat met één haar op haar kin) contante betaling in coupures van vijf eist.

A kiss just a kiss?

Maar wie zouden wij zijn zonder de kus? Zonder de schroom rond de eerste kus, de opwinding van een steelse kus, het kussengevecht van de lippen, de kus als meetkundige plaats, de kus als vrolijke voorbode, of de kus die misschien nog wel een staartje zal krijgen?

Het zijn alle bewijzen dat de tekst ‘a kiss is just a kiss’ uit het liedje As Time Goes By gewoon niet klopt.