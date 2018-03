Grappen over de Holocaust zijn weerzinwekkend, maar moeten kunnen

De Franse ‘komiek’ Dieudonné bezondigt zich aan ernstig antisemitisme. De hoogste rechter heeft een optreden van hem verboden. Toch moet ook hier de vrijheid van meningsuiting prevaleren.

De beelden zijn steeds weer schokkend. De laatste dagen hebben we herhaaldelijk kunnen zien hoe de Franse ‘komiek’ Dieudonné M’bala M’bala voor ophef zorgt met antisemitische ongein.

Gaskamers

Hij drijft bijvoorbeeld de spot met de Holocaust in de song Shoah nanas. Tot genoegen van zijn – vaak allochtone – fans die met een ananas naar het theater komen.

Verder spreekt hij waarderend over gaskamers en maakt hij duidelijk het niet erg te vinden als een bepaalde Joodse journalist daarin zou verdwijnen.

Hitlergroet

Dieudonné krijgt navolging. Zo zien we steeds vaker de ‘quenelle’. Het gaat hier om een door de Fransman bedacht handgebaar, een soort neerwaartse Hiltergroet.

De Franse voetballer Nicolas Anelka gaf onlangs een demonstratie op een Engels veld.

Spot

Het valt te begrijpen dat de hoogste Franse rechter zo verontwaardigd was over al deze smakeloosheid dat hij een optreden van Dieudonné heeft verboden.

Toch heeft diens advocaat gelijk als hij zich beroept op de vrijheid van meningsuiting. De spot drijven moet kunnen in een vrije samenleving. Ook al valt er bar weinig om te lachen en zijn de Joden de dupe.

Ongeloofwaardig

Als moslims enorm boos zijn over cartoons over de profeet Mohammed of andere satire met hun religie als onderwerp, houden we hun voor dat in onze samenleving het recht bestaat om verbaal te kwetsen.

Maar dit redelijke standpunt dreigt ongeloofwaardig te worden als tegelijkertijd een andere groep een geprivilegieerde positie krijgt. Met iedereen mag de draak worden gestoken, dus ook met Joden.