Geurend naar rozen van vroeger

Ik ben van het prachtjaar 1961, en grootgebracht door Hubrecht Duijker. De eerste kleine stapjes richting fles aan de hand van De Complete Wijnliefhebber, later op reis in de wijnwereld met z’n boekenserie De grote wijnen van… en De goede wijnen van de Rhône en het Franse Zuiden, want dat was toen nog een beetje een middenstandswijk.

