Amsterdam: sinterklaasfeest niet racistisch en gaat gewoon door

Het sinterklaasfeest is niet racistisch en de intocht gaat daarom ook, zoals ieder jaar, gewoon door. Dat heeft een bezwaarschriftcommissie van de gemeente Amsterdam bepaald.

Dat schrijft de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan (PvdA) woensdag aan de gemeenteraad.

Geen racisme

Amsterdam had 21 bezwaren binnengekregen van personen die het volksfeest ‘racistisch’ vinden. De gemeente zou daarom de vergunningen voor de intocht van Sinterklaas moeten intrekken.

Maar volgens de commissie kan juridisch op geen enkele manier worden vastgesteld dat de figuur van Zwarte Piet racistisch zou zijn. De commissie ziet daarom geen reden om van het feest in de huidige vorm af te wijken.

Nuance

Van der Laan neemt het advies over, maar zegt zelf iets genuanceerder tegen de zaak aan te kijken. ‘Krompraat, kroeshaar, dikke lippen, oorringen en onderdanigheid bevestigen de door menigeen gevoelde band met slavernij en zijn daarom te vermijden,’ schrijft de burgemeester.

Hij wil met kunstenaar Quincy Gario en het sinterklaascomitè in gesprek om te kijken of over ‘5 of 10 jaar het sinterklaasfeest daadwerkelijk een feest voor iedereen kan zijn’.