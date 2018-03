Bonfire overleden: zes andere bekende paardennamen

Anky van Grunsven heeft haar dressuurpaard Bonfire moeten laten inslapen, omdat hij ziek was. Bonfire is een bekende paardennaam dankzij zijn optredens met Van Grunsven. Maar wat zijn nog meer bekende paarden?

Elsevier.nl zet zes bekende paardennamen op een rij.

1. Salinero

Dit paard werd geboren in 1994 en is sinds zijn zesde bij Anky van Grunsven. Met Salinero won de amazone goud op de Olympische Spelen in Peking (2008) en in Athene (2004). Het is een donkerbruine Hannoveraan. Tijdens de Olympische Spelen in Londen nam Salinero afscheid van de wedstrijdsport.

2. Amerigo

Door alle discussies over Zwarte Piet, zou je bijna vergeten dat de Sint nog een andere goede hulp meeneemt uit Spanje. Sinterklaas zit elk jaar tijdens de intocht op zijn schimmel Amerigo.

Amerigo was een politiepaard dat sinds 1990 elk jaar werd gebruikt. In november 2011 ging het dier met pensioen, maar ook voor zijn opvolger wordt de naam Amerigo gebruikt.

Salinero van Van Grunsven (l) en Amerigo van Sinterklaas (foto’s: ANP)

3. Benito

In april dit jaar ging ook dit favoriete rijpaard van prinses Beatrix met pensioen. Hij mag uitrusten in de stallen van Paleis Het Loo in Apeldoorn. Beatrix maakte vaak strandritten op de rug van deze schimmel. Ook reed Benito samen met de stalmeester voorop tijdens de rit van de Gouden Koets op Prinsjesdag.

4. Kleine Witje

Het is alweer even geleden, maar wie naar de avonturen van Pippi Langkous heeft gekeken, herinnert zich vast Kleine Witje. Pippi woonde met het paard en een aapje, meneer Nilsson, in villa Kakelbont. Het paard mocht gewoon binnen rondlopen en had geen stal. Kleine Witje is een schimmel met zwarte vlekken.

Benito van prinses Beatrix (l) en Kleine Witje van Pippi Langkous (foto’s: ANP)

5. Jolly Jumper

Ook al bestaat dit paard niet echt, velen zullen zijn eigenaar kennen. Jolly Jumper is het paard van Lucky Luke, de cowboy uit de gelijknamige stripreeks. Dit paard is een schimmel, met bruine vlekken. Zijn uiterlijk is in de loop der jaren ietwat aangepast.

6. Snuitje

Het paard van Henny Huisman is bekend van het gelijknamige liedje, waarin Huisman zong over zijn paard dat was weggelopen. Huisman had het paard ruim twintig jaar en het dier overleed in januari vorig jaar op 26-jarige leeftijd. Hij zat ook als pop in de jury van de Mini Playbackshow. Er werden tienduizenden Snuitje-poppen verkocht.

Jolly Jumper met Lucky Luke (l) en de single van de hit ‘Snuitje’