Eelco Roos, de reisfotograaf die vertrouwt op zijn iPhone-camera

‘The Dutch guy who took the challenge to use his iPhone only’, zo omschrijft hij zichzelf op het sociale fotonetwerk Instagram. Zijn accountnaam Croyable heeft al ruim 321.000 volgers. De 38-jarige Eelco Roos uit Zoetermeer heeft van smartphone-fotografie een inkomstenbron gemaakt

Toen hij de iPhone 3g kocht, was hij nogal sceptisch. ‘Ik dacht niet dat het mogelijk was om kwalitatief goede foto’s te maken met een telefoon.’ Toen hij zag wat andere Instagrammers allemaal deden, ging hij de uitdaging aan. ‘Het is de makkelijkste manier om werk te exposeren’, zegt Roos tegen elsevier.nl.

Community

Instagram is zowel een fotobewerker als een sociaal netwerk voor het uitwisselen van digitale foto’s en video’s. Als amateurfotograaf ontdekte hij al snel dat zijn foto’s erkenning kregen van zijn volgers. Toen hij op de ‘suggested user list’ terecht kwam, namen zijn volgers in rap tempo toe.

Steeds meer toeristische organisaties zien Instagram als een interessant medium om plaatsen mee op de kaart te zetten. Het zijn vooral reisorganisaties die daar baat bij hebben. Destination marketing heet dat. Hij verkoopt geen product aan zijn volgers, maar bestemmingen. Zijn reizen worden betaalt door de lokale toerisme-bureaus.

Reizen

Roos krijgt reizen aangeboden en schiet beelden van alles wat hij ziet, de goede foto’s deelt hij vervolgens met zijn volgers. Hij reist naar Israël, IJsland, Spanje, London, Canada en Zwitserland, allemaal door een uit de hand gelopen hobby.

Hij vindt het lastig om het ‘werk’ te noemen. ‘Hiken door de bergen van Canada en ook nog eens prachtige beelden vastleggen, dat beschouw je niet als werk.’

Always be charging

Wat betreft de kwaliteit van de foto’s kan een iPhone nog altijd niet tippen aan een spiegelreflexcamera. ‘Maar een iPhone zit altijd in je zak en dat maakt het mogelijk om altijd en overal te fotograferen,’ zegt de amateurfotograaf.

Het gebruiken van de smartphone als fototoestel brengt ook beperkingen met zich mee: ‘In de bergen heb ik niet altijd bereik en de batterij van mijn telefoon houdt het soms niet lang genoeg vol. Instagrammers hebben daarom het credo “ABC”: always be charging.’

Eelco Roos is te zien in de documentairereeks Firestarters the series van Discovery Channel en Vodafone. De korte documentaire wordt 28 oktober uitgezonden op Discovery Channel.