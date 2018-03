Joke van Leeuwen wint AKO Literatuurprijs 2013

In het museum Beelden aan Zee in Scheveningen is maandagavond de winnaar van de AKO Literatuurprijs 2013 bekendgemaakt. Na juryberaad gaat de prijs voor het beste Nederlandstalige boek naar Joke van Leeuwen met haar roman Feest van het begin.

Aan de prijs, die werd uitgereikt door juryvoorzitter en oud-burgemeester van Antwerpen Patrick Janssens, is een bedrag van 50.000 euro verbonden en een sculptuur van kunstenaar Eugène Peters.

Universele vragen

Het boek van Van Leeuwen speelt zich af ten tijde van de Franse Revolutie aan het einde van de achttiende eeuw, waar ze in haar boek overigens niet direct naar verwijst.

De jury motiveerde haar keuze als volgt: ‘Het winnende boek stelt universele vragen over schoonheid en waarheid; het leven fris aanvaarden met inbegrip van alle malheur. Deze auteur schrijft als een meesterlijk pianist die de toetsen lichtjes beroert.’

De vijf andere genomineerden voor de AKO Literatuurprijs waren Jan Brokken met De vergelding, Martin Bossenbroek met De Boerenoorlog, Wouter Godijn met Hoe ik een beroemde Nederlander werd, Ilja Leonard Pfeijffer met La Superba en Allard Schröder die De dode arm schreef.