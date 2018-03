Nieuwe Revu te koop aangeboden op Marktplaats

Wie er altijd al van heeft gedroomd op een dag een tijdschrift te bezitten, moet nu zijn slag slaan. Het door Sanoma afgestoten magazine Nieuwe Revu is vanaf donderdag voor iedereen te koop op Marktplaats (t.e.a.b.).

Zelfs de Zwarte Piet op de cover bij de advertentie kijkt een beetje treurig. Nieuwe Revu staat te koop nadat eigenaar Sanoma Media BV donderdag bekendmaakte het tijdschrift, samen met 32 andere titels, af te zullen stoten of samen te voegen met anderen.

Uit huis geschopt

‘Nu we, ondanks winstgevende cijfers, uit ons ouderlijk huis worden geschopt, zoekt Nederlands meest tegendraadse weekblad een nieuw onderkomen,’ is te lezen in de Marktplaatsadvertentie.

Het magazine haalt er zelfs een prijzend citaat van Mahatma Gandhi bij om het belang van de titel aan te stippen. Daarnaast hoopt de redactie eventuele kopers te lokken met ‘drie versterkers, een set markeerstiften in vier kleuren en heel misschien nog wel twee kamerplanten’.

De toekomst van de volgende bladen is onzeker:

Beaumonde, Grazia, Marie Claire, Nouveau (Glossies), Nieuwe Revu, Panorama, Playboy, Formule1.nl, KIJK, Know How, Moto 73, Roots, Truckstar, Motor (Mannen), Fiets, FietsActief, Helden, Procycling, Zeilen (Sport), 101 Woonideeën, Babygids, delicious., Home and Garden, Kinderen, Knipmode, Knippie, More than Classic, Nickelodeon, Seasons, Tuinieren, Vorsten Royale, Zin (Divers).

Problemen

Het was al langer bekend dat Sanoma kampt met teruglopende advertenties en een krimpende omzet. Begin dat jaar moest het bedrijf honderden miljoenen euro’s afschrijven op SBS. In januari krijgt het bedrijf een nieuwe CEO.

Peter de Mönnink, die momenteel CEO is van Reed Business International, Reed Construction (Verenigde Staten/Canada) en Reed Business Nederland, de uitgever van onder meer weekblad Elsevier, zal Dick Molman opvolgen.