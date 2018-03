Onderzoek: stop automatische subsidiestroom publieke omroep

De automatische subsidie voor nieuwsvoorziening is achterhaald en inefficiënt. De huidige voorkeursbehandeling voor de publieke omroep is inefficiënt en zou moeten stoppen.

Dat is de conclusie in het onderzoeksrapport Nieuws en Markt van seo economisch onderzoek. De organisatie deed het onderzoek op verzoek van NDP Nieuwsmedia, de branchevereniging van commerciële nieuwsmedia.

Bijspringen

De onderzoekers wijzen erop dat kranten door de opkomst van internet moeite hebben met het binnenhalen van advertentie-inkomsten. Het verdienmodel voor journalistieke producties staat hierdoor onder druk.

Volgens de onderzoekers zou de overheid alleen moeten bijspringen als de markt te weinig journalistieke nieuwsproducties genereert. De financiële bijdrage van de overheid aan de publieke omroep zijn nu niet specifiek gericht op de beleidsdoelstellingen voor nieuws.

Geld

Voor maatschappelijk belangrijks nieuws, zoals langdurige onderzoeksjournalistiek, moet een pot komen die de automatische geldstroom vervangt. Ook commerciële partijen zouden aanspraak moeten kunnen maken op geld voor dat ‘onrendabele nieuws’.

Een commissie op afstand zou moeten beoordelen of een journalistiek project iets is wat de markt zelf kan doen of dat er subsidie voor nodig is.