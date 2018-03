‘Sinterklaas-organisaties bereid uiterlijk Zwarte Piet aan te passen’

Diverse Sinterklaas-organisaties geven aan bereid te zijn, het uiterlijk van Zwarte Piet aan te passen. De felheid van voor- en tegenstanders van de zwarte knecht van Sinterklaas brengt het kinderfeest in gevaar.

Dat laten vertegenwoordigers van Sinterklaas-organisaties vrijdag weten in NRC Handelsblad naar aanleiding van de protesten tegen Zwarte Piet.

Dominee Henk Leegte, voorzitter van het comité dat de Sinterklaas-intocht in Amsterdam organiseert, stelt voor in januari te gaan praten met de belangrijke organisaties. ‘Langs de weg der geleidelijkheid kunnen we dingen veranderen aan Zwarte Piet.’

Leegte zegt zich ‘persoonlijk’ te kunnen voorstellen dat om te beginnen honderd van de vijfhonderd Zwarte Pieten een ander uiterlijk krijgen. Het is nu te laat om het voor dit jaar nog aan te passen.

Zijn comité heeft in de zomer nog een gesprek gehad met tegenstanders van Zwarte Piet. Zij vinden dat de zwarte knecht van de Sint te duidelijk associaties oproept met de slavernij.

Voorzitter Jan van Wijk van het Sint Nicolaasgenootschap laat weten welwillend tegenover een gesprek te staan over het uiterlijk van Zwarte Piet. ‘Als het Amsterdamse comité ons uitnodigt, schuiven we meteen aan tafel. Het maakt mij niet uit of hij sluik haar of kroes haar heeft. Maar Zwarte Piet is wel zwart.’

De NTR, die jaarlijks de intocht van Sinterklaas uitzendt en het populaire Sinterklaas Journaal produceert, laat weten mee te veranderen als de ‘traditie verandert’.