Stelend ex-raadslid PvdA blijft in reclamespotje

Bert van der Roest, het PvdA-raadslid dat zo’n 45.000 euro van de Utrechtse daklozenkrant heeft gestolen, blijft figureren in een reclamespotje van Independer. Er was veel te doen om het filmpje, omdat het stelende raadslid daarin een rol had als adviseur voor verzekerden.

Independer overwoog nadat de affaire bekend werd om het spotje aan te passen. De vergelijkingswebsite heeft toch besloten de man niet uit het filmpje te knippen, omdat te veel tijd en moeite zou kosten. In plaats daarvan schenkt Independer 10.000 euro aan het Utrechtse Straatnieuws, staat op de website.

Het bedrag is niet bedoeld als vergoeding voor het stelen, maar is bedoeld om ‘wat positiefs in de situatie te brengen’. Van der Roest krijgt nog geld voor het uitzenden van het filmpje.

Independer schrijft dat hij dit ‘hopelijk kan inzetten om een stukje van zijn schuld aan de daklozenkrant af te lossen‘. Van der Roest wordt wel uit een ander spotje van Independer geknipt, dat makkelijker aan te passen is.