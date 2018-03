Verdachten roof Kunsthal beginnen rechtszaak tegen Rotterdam

De Roemeense verdachten van de kunstroof uit de Kunsthal spannen zelf een rechtszaak aan tegen de gemeente Rotterdam. Dat heeft hun advocaat laten weten.

Later vandaag moeten de zes Roemenen in Boekarest voor de rechter verschijnen voor de roof. In augustus en september werd de zaak opgeschort. De verdachten verwijten Rotterdam en de Kunsthal dat het proces niet soepel verloopt, omdat bepaalde stukken volgens hen niet naar Roemenië zijn verstuurd.

Roof

Een jaar geleden verdwenen zeven schilderijen, samen bijna twintig miljoen euro waard, uit de Kunsthal in Rotterdam. Het was de grootste kunstroof in Nederland van de afgelopen twee decennia.

Een deel van de schilderijen van onder meer Picasso en Gauguin is vermoedelijk in Roemenië verbrand, maar het is niet te zeggen of alle doeken zijn vernietigd. De gestolen Monets waren pasteltekeningen – als die in het vuur gegooid zijn, hoeven er geen resten van de werken te zijn overgebleven bij de verbranding. Bovendien zouden de gevonden verfresten in theorie van andere schilderijen kunnen zijn.