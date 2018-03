Verhalen over Bali toen het nog een paradijs was

De veelzijdige kunstenaar W.O.J. Nieuwenkamp maakte tussen 1908 en 1922 tekeningen, prenten en verhalen over Bali. Hij kan zonder overdrijving de ontdekker van de schoonheid van Bali worden genoemd.

De publicaties over Bali van Nieuwenkamp in Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift zijn gebundeld in het boek Bali, toen het nog een paradijs was.

Bedorven

Nieuwenkamp (1874-1950) heeft Bali gezien zoals het niet meer kan worden gezien. Gelukkig heeft hij zelf de cultuur van Bali uitvoerig in woord en beeld vastgelegd toen het eiland nog nauwelijks door westerse handen was ‘bedorven’ en Bali ‘nog een paradijs was’.

Bali, toen het nog een paradijs was bevat niet alleen zijn werk over Bali, maar ook zijn andere reisverhalen, tekeningen en prenten uit het maandschrift. Bovendien zijn opgenomen de beschouwingen die het blad publiceerde over Nieuwenkamp en zijn werk.

Het boek wordt ingeleid door Freek Heijbroek, conservator van het Rijksmuseum.

Bestellen

