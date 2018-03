Vlaamse auteur Thomas Blondeau (35) onverwacht overleden

De Vlaamse schrijver Thomas Blondeau is in de nacht van zaterdag op zondag geheel onverwacht overleden. Hij overleed aan een hartslagaderbreuk. Blondeau is 35 jaar geworden.

De uitgever van Blondeau, De Bezig Bij, heeft het overlijden van de auteur maandag bekendgemaakt. Blondeau overleed in zijn geboorteplaats, het West-Vlaamse dorp Poperinge.

Toekomst

‘We kunnen nauwelijks bevatten dat hij er niet meer is. We verliezen een zeer lief en warm mens, een bijzonder getalenteerde auteur, die een grote voor de toekomst was,’ staat in een verklaring.

Blondeau debuteerde eind 2006 met de roman eX. In 2010 verscheen zijn tweede boek Donderhart, een romance die zich afspeelt in Londen. Zijn derde roman was Het West-Vlaams versierhandboek, dat verscheen vorige maand.

Blondeau schreef naast romans ook poëzie voor literaire tijdschriften. Hij beschikte over ‘fabelachtige kennis van literatuur en cultuur’ en stelde verschillende bloemlezingen samen. Op 26 oktober wordt Blondeau, die al jaren in Amsterdam woont, in Poperinge begraven in intieme kring.