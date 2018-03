Voormalig seksclub Yab Yum moet museum blijven

Het voormalige luxebordeel Yab Yum in Amsterdam mag geen seksclub meer worden. Een aanvraag van een man die het pand -waarin nu een museum huist- opnieuw als seksclub wilde exploiteren, is afgewezen door burgemeester Eberhard van der Laan.

Dat heeft een woordvoerder van de Amsterdamse burgemeester vrijdag laten weten.

Exploitant

Yab Yum sloot in 2008 op last van de gemeente de deuren. De club was volgens de gemeente Amsterdam feitelijk in handen van de Hells Angels. De gemeente vermoedde destijds dat de vergunning werd misbruikt voor criminele activiteiten.

Hoe de penoze Yab Yun overnam

‘Jarenlang was de Amsterdamse seksclub Yab Yum een geliefd pleisterplaats voor zakenlieden, doorgesnoven popsterren, sporters en tv-presentatoren, prominente juristen uit binnen- en buitenland en niet te vergeten bekende criminelen als Klaas Bruinsma en Willem Holleeder. Pikante verhalen in overvloed, maar eigenaar Theo Heuft verzekerde de klanten discretie.’ Lees de weblog van Gerlof Leistra

Nieuwe eigenaren van het pand hadden een exploitant gevonden, die er weer een seksclub wilde beginnen. Een jaar geleden diende die een vergunningsaanvraag in.

Het Landelijk Bureau Bibob, dat gemeenten adviseert over de mate van gevaar van misbruik van vergunningen en subsidies, oordeelde dat er een ‘ernstig gevaar voor misbruik met de vergunningen’ zou zijn als Yab Yum opnieuw een bordeel zou worden.

Museum

In de tussentijd is Yab Yum veranderd in een museum, dat sinds 21 september open is en volgens de woordvoerder ‘hartstikke goed’ loopt. In het pand aan het Singel kunnen bezoekers de kamers waar eerder prostituees werkten bekijken.

De originele inrichting is zo veel mogelijk intact gebleven, de vrouwen -en hun klanten- zijn vervangen door poppen.