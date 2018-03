Zanger Lou Reed (71) overleden

Zanger en gitarist Lou Reed is zondag op 71-jarige leeftijd overleden. De muzikant die wereldberoemd werd met de band The Velvet Underground onderging in mei nog een levertransplantatie.

Het is niet bekend waaraan Reed is overleden. Zijn overlijden wordt gemeld door Rolling Stone.

Invloedrijk

Reed, die in 1942 werd geboren in Brooklyn, New York, werd halverwege de jaren zestig samen met John Cale het gezicht van de toonaangevende band The Velvet Underground, een band die weliswaar nooit een commercieel succes werd maar wordt beschouwd als zeer invloedrijk op de rockmuziek.

Debuutalbum The Velvet Underground & Nico (met een gele popart-banaan van Andy Warhol op de cover) wordt een van de belangrijkste samenwerkingen van de populaire cultuur genoemd.

Solo

Nadat Reed begin jaren zeventig was gestopt met The Velvet Underground, maakte zijn tweede solo-album Transformer, dat werd geproduceerd door David Bowie, hem in 1972 bekender bij een breder publiek. Na nog twee ‘conventionele’ rock-albums nam hij in 1975 Metal Machine Music op, een ‘artistiek experiment‘ dat door critici werd gezien als een poging om zijn luisteraars te beledigen.

Reed, die in de jaren zeventig nog rock ’n roll was en niet schuwde voor het bijbehorende drugsgebruik, waarover hij ook in zijn muziek open was, kwam later in rustiger vaarwater terecht en stortte zich onder meer op tai chi. Hij nam nog meer dan vijftien rockalbums op. Ook maakte hij een album, The Raven, dat hij baseerde op werk van dichter Edgar Allan Poe.