Amerikaanse multimiljardair wil kunstschatten München openbaar

De Amerikaanse zakenman en filantroop Ronald Lauder wil opheldering over de herkomst van de in München aangetroffen kunstschatten. Lauder, voorzitter van de Joodse organisatie Het Joodse Congres pleit voor het openbaar maken van de kunststukken.

Lauder doet in het Duitse dagblad Die Welt een oproep aan de Duitse regering.

‘We moeten niet meer tijd verspillen, de gevonden werken moeten onmiddellijk openbaar toegankelijk worden gemaakt,’ schrijft een van de rijkste mannen op aarde in een essay in het Duitse dagblad.

Vragen

De Amerikaan heeft een hoop vragen over de kunstschatten die vele jaren verborgen zijn gebleven. Hij wil weten hoe het kan dat iemand in een flatje in München zo lang ongestoord de kunstwerken heeft kunnen houden.

Lauder vreest dat hij hierbij is geholpen. Ook snapt hij niet waarom niemand eerder aan de bel heeft getrokken, aangezien de vondst twee jaar geleden al werd gedaan. Lauder wil daarnaast weten waar de man bij wie de werken zijn aangetroffen op dit moment is.

Volgens Elsevier

Claims

Er is nog een hoop onduidelijkheid over de werken die in het huis van Cornelius Gurlitt werden aangetroffen. Volgens experts kan het goed zijn dat de Gurlitts rechtmatig eigenaar waren aangezien de geallieerden ongeveer honderd werken in 1950 aan Gurlitt senior na onderzoek teruggaven.

Lang niet iedereen is voorstander van het openbaar maken van de stukken. Er bestaat een risico op een wildgroei aan claims waar iedereen onder lijdt, behalve de advocatenkantoren.