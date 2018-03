Angola wil binnen een week excuses van PowNews

De Angolese ambassade ontkent dat Powned-voorzitter Dominique Weesie vrijdag excuses heeft ontvangen voor de mishandeling van verslaggever Danny Ghosen door een ambassademedewerker. Bovendien vinden de Angolezen dat niet PowNews, maar zijzelf excuses verdienen.

Het relletje tussen het programma PowNews en de Angolese ambassade begon afgelopen woensdag, toen verslaggever Danny Ghosen werd mishandeld door medewerkers van de Angolese ambassade op het Lange Voorhout in Den Haag.

Hij was op dat moment bezig met een item over foutparkerende diplomaten. Ghosen hield een gescheurde lip, een losse tand, een gekneusde kaak en een lichte hersenschudding over aan het ambassadegeweld.

Kalmerend gebaar

Volgens Powned-voorzitter Dominique Weesie heeft de Angolese ambassadeur vrijdag zijn excuses gemaakt voor de mishandeling, maar dat ontkent de ambassade. De ambassade ontkende zaterdagavond in een verklaring dat het om excuses ging. De ambassadeur zou ‘puur als kalmerend gebaar’ hebben gezegd het gedrag van de medewerkers te betreuren.

Volgens de Angolese ambassade is het juist aan Powned om binnen een week excuses aan te bieden ‘voor de schade aan het imago van Angola die deze incidenten hebben veroorzaakt en blijven veroorzaken’. Als dat niet gebeurt, is de ambassade van plan om te stappen naar ‘bevoegde nationale en internationale instanties om recht te doen aan haar geschonden waardigheid’.

Nee

De ambassade zegt in ‘vriendelijke maar stevige termen’ het gedrag van de tv-ploeg van PowNews te hebben veroordeeld. Ghosen zou zich ‘provocerend’ hebben gedragen.

Weesie liet zaterdagavond in een reactie weten: ‘Ik heb er maar één woord voor: nee. Die excuses krijgen ze niet. Ze zijn nog niet van mij af.’