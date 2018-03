Deelnemer Miljoenenjacht eist miljoenen: wat ging er mis?

Een deelnemer van het spelprogramma Miljoenenjacht drukte begin november per ongeluk op de rode knop en won in plaats van 5 miljoen euro – het bedrag in zijn koffertje – ‘slechts’ 125.000 euro.

Daar neemt de ongelukkige Arrold van den Hurk geen genoegen mee: hij eist ‘5 miljoen min 125.000’ van het spelprogramma.

Als Miljoenenjacht niet tegemoet komt aan zijn eis, stapt Van den Hurk naar de rechter, zei zijn advocaat Peter Plasman dinsdagavond in Nieuwsuur. Er is zelfs al een heuse website in het leven geroepen waarop het reglement en het televisieprogramma wordt bekritiseerd.

Zenuwen

De deelnemer speelde de finale van het spelprogramma. In zijn gouden koffertje zat het hoogste bedrag dat een kandidaat kan winnen: 5 miljoen euro.

Toen op een gegeven moment de hoge bedragen overbleven, kreeg hij een aanbod van 125.000 euro. Waarschijnlijk door zenuwen overmand, drukte Van den Hurk per abuis op de rode knop.

Presentator Linda de Mol zei vervolgens dat hij ‘maar net moest doen of het niet was gebeurd’, maar met die geste was de notaris, die toezicht houdt op het programma, het totaal niet eens: hij besloot dat met het accepteren van deze ‘deal’ het programma over en uit was.

Oneerlijk

‘Het is maar een spelletje,’ wordt vaak gezegd. Maar volgens de advocaat betreft het hier een serieuze kwestie. Het ging er niet eerlijk aan toe, zegt hij.

Nergens in het reglement, dat de man vooraf kreeg toegestuurd, staat dat het drukken op deze rode knop bepalend is voor het spelverloop.

Bovendien is er volgens Plasman na de opname in het reglement een zin toegevoegd waarin staat geschreven dat de rode knop een einde maakt aan het spel – een zin die in het oorspronkelijke reglement dus niet was opgenomen.

Notaris

In het pleidooi van Plasman moet met name de notaris het ontgelden. Want die maakte ‘een heel grote fout’. De in opdracht van producent Endemol opererende notaris wist namelijk dat er 5 miljoen euro in de koffer zat van de deelnemer.

Endemol is laconiek over het gebeuren: ‘We wachten het af.’ Het is volgens het bedrijf de eerste keer dat een kandidaat Endemol aansprakelijk stelt.

Bekijk hier de video van het bewuste moment: