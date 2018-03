Enorme hoeveelheid Duitse roofkunst gevonden in München

Duitse autoriteiten hebben bij een tachtigjarige inwoner van München een enorme verzameling gevonden van schilderijen van beroemde kunstenaars. Het gaat om kunst die door nazi’s in beslag werd genomen als ontaarde kunst of geroofd bij joodse verzamelaars.

De vondst werd al in 2011 gedaan, maar is nu pas bekendgemaakt. Volgens het Duitse blad Focus gaat het om een sensationele vondst met een waarde van een miljard euro.

Kunst

Het gaat om ongeveer vijftienhonderd werken die tot nu toe als verloren werden beschouwd. Het zijn werken van kunstenaars als Pablo Picasso, Henri Matisse, Marc Chagall en Paul Klee. Een deskundige probeert te achterhalen waar de kunst vandaan komt.

De schilderijen zijn in de jaren dertig en veertig gekocht door de Duitse kunsthandelaar Hildebrand Gurlitt. Zijn zoon Cornelius had de kunsten al die jaren in zijn huis in München. Enkele werken zijn verkocht.

Geld

Gurlitt liep tegen de lamp tijdens een routinecontrole op het spoor. Tijdens een treinreis naar Zwitserland had hij een enorme hoeveelheid contant geld bij zich. De douane deed onderzoek en stuitte in zijn huis in München op de kunst.

Uit onderzoek blijkt dat zeker driehonderd werken door de nazi’s als ‘ontaard’ in beslag zijn genomen. Van minstens tweehonderd werken zijn er officiële opsporingsverzoeken.