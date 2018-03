Excuses ambassadeur Angola voor mishandeling verslaggever

De Angolese ambassadeur Luís José De Almeida heeft vrijdag zijn excuses aangeboden voor de mishandeling van PowNews-verslaggever Danny Ghosen. Ghosen werd mishandeld door een lokale medewerker van de ambassade.

De Almeida nodigde PowNed-voorzitter Dominique Weesie uit om langs te komen op de ambassade aan het Lange Voorhout in Den Haag. Hij ging daar vrijdagochtend langs.

Extremist

Weesie zegt tegen De Telegraaf dat het personeel niet wist wie Ghosen is. ‘Ze wisten niet dat hij een verslaggever was, maar dachten te maken te hebben met een extremist verkleed als verslaggever.’

De medewerker die Ghosen heeft geslagen, heeft toegezegd zich vrijdag te melden bij de politie. Hij wordt bijgestaan door twee advocaten.

Medewerker

Ghosen werd woensdag geslagen door een medewerker van de ambassade. De verslaggever wilde het parkeergedrag van ambassadepersoneel aan de kaak stellen. Ghosen kreeg enkele rake klappen toen hij een medewerker probeerde aan te spreken.

In eerste instantie werd gedacht dat deze man diplomaat was, maar donderdag bleek dat dat niet zo is. De Almeida werd ontboden op het ministerie van Buitenlandse Zaken en gaf uitleg over het incident.