Gurlitt: kunstwerken zijn niet geroofd door nazi’s

De ruim veertienhonderd kunstwerken die zijn gevonden in het appartement van Cornelius Gurlitt (80), en mogelijk door de nazi’s zijn geroofd, zijn door zijn vader, kunsthandelaar Hildebrand Gurlitt ‘rechtmatig verkregen’.

Beschuldigingen in de media, waar wordt gesproken van roofkunst, spreekt Cornelius Gurlitt met klem tegen.

In zijn eerste vraaggesprek sinds de bekendmaking van de gevonden kunst zegt hij tegen Der Spiegel dat hij over genoeg informatie beschikt om te bewijzen dat de beschuldigingen nergens op gebaseerd zijn, zo is te lezen op de website van het Duitse opinieblad zondag.

Grote liefde

Volgens de zoon van de kunsthandelaar, – die in de oorlog door de nazi’s werd gevraagd ‘ontaarde’ werken te verkopen in het buitenland – zijn de kunstwerken zijn grote liefde.

Volgens Elsevier

Gertjan van Schoonhoven: ‘Van het naïeve Nederlandse beleid voor ‘nazi-roofkunst’ worden vooral advocaten rijk‘

Hij wil dan ook dat de kunstwerken die uit zijn appartement in de Duitse stad München werden verwijderd, naar hem terugkeren. ‘Wat willen al die mensen van mij? Ik wil nog steeds met mijn kunstwerken leven. (…) Ik hou van niets meer dan van mijn werken.’

Opvallend gedrag

In het huis van zijn zoon Cornelius werd vorig voorjaar de collectie van 1.406 kunstwerken ontdekt. Het gaat om werken van onder meer Pablo Picasso, Henri Matisse, Paul Klee en Marc Chagall.

De kunstschat die misschien wel één miljard euro waard is, werd gevonden nadat Gurlitt junior zich opvallend had gedragen tijdens een treinrit vanuit Zwitserland naar Duitsland.

Hij bleek een enorme hoeveelheid contact geld op zak te hebben. De man werd nagetrokken en in zijn huis werd de kunst in redelijke staat aangetroffen.

De fiscale opsporingsdienst oordeelde vorige week dat Gurlitt in elk geval de rechtmatige eigenaar is van een deel van de kunstwerken. De werken werden in februari vorig jaar al gevonden, maar de vondst werd begin deze maand onthuld door het Duitse blad Focus.