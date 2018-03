‘Gurlitt rechtmatig eigenaar van veel van de schilderijen’

Een deel van de enorme kunstverzameling die in München is gevonden, is waarschijnlijk door de geallieerden aan de inmiddels overleden kunsthandelaar Hildebrand Gurlitt teruggegeven. Zijn zoon Cornelius Gurlitt is in dat geval de rechtmatige eigenaar van een groot deel van de kunstschat.

Dat stelt een expert in de Süddeutsche Zeitung.

Rechtmatig

Veel schilderijen zijn direct na de Tweede Wereldoorlog in beslag genomen door de geallieerden. Ongeveer honderd werken werden in 1950 aan Gurlitt senior teruggegeven. Die zou de schilderijen eerder op een rechtmatige wijze hebben opgekocht.

In de jaren dertig hebben veel musea en verzamelaars vrijwillig kunst ingeleverd om hun collectie te ‘zuiveren’ en Gurlitt betaalde spotprijzen voor de werken.

Gurlitt verloor in de jaren dertig zijn baan als museumdirecteur, omdat zijn grootmoeder joods was. In 1956 overleed hij.

Picasso

In het huis van zijn zoon Cornelius werd vorig voorjaar de collectie van 1.406 kunstwerken ontdekt. Het gaat om werken van onder meer Pablo Picasso, Henri Matisse, Paul Klee en Marc Chagall.

De kunstschat die misschien wel een miljard euro waard is, werd gevonden nadat Gurlitt junior zich opvallend had gedragen tijdens een treinrit vanuit Zwitserland naar Duitsland. Hij bleek een enorme hoeveelheid cash op zak te hebben. De man werd nagetrokken en in zijn huis werd de kunst in redelijke staat aangetroffen.

Kluizenaar

Aangenomen wordt dat Gurlitt, die al vijftig jaar als een kluizenaar in hetzelfde huis woonde, zo nu en dan een werk verkocht om van de opbrengsten te leven. Waar Cornelius Gurlitt op dit moment uithangt, weet niemand. Vooralsnog wordt hij alleen van belastingontduiking verdacht.

Dit weekend werd de vondst van de kunstwerken pas openbaar gemaakt door Focus. Toen werd gesteld dat van de 1.406 werken zeker driehonderd door de nazi’s in beslag zijn genomen van joodse eigenaren. Van minstens tweehonderd werken lopen nog steeds officiële opsporingsverzoeken.