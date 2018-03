Hoogste bedrag ooit voor schilderij van Andy Warhol

De financiële crisis lijkt geen vat te hebben gehad op de kunstwereld. Een schilderij van Andy Warhol (1928-1987) is woensdag tijdens een veiling bij Sotheby’s in New York voor ruim 105 miljoen dollar (bijna 78 miljoen euro) verkocht.

Dat is het hoogste bedrag dat ooit is betaald voor een kunstwerk van de Amerikaanse pop-art kunstenaar.

Veilingrecord

Warhol maakte het werk Silver Car Crash (Double Distaster), dat bestaat uit twee delen, in 1963. Het schilderij is meer dan twee meter hoog en bijna vier meter breed.

Vooraf was de verwachting dat het werk meer dan zestig miljoen dollar zou opleveren. Warhols vorige veilingrecord dateert uit 2007. Toen bracht bij veilinghuis Christie’s, eveneens in New York, een schilderij bijna 72 miljoen dollar (ruim 52 miljoen euro) op.

Drieluik

Dinsdagavond betaalde een handelaar veel geld voor een werk van de Britse kunstenaar Francis Bacon (1909-1992). Bij Christie’s werd het drieluik Three Studies of Lucian Freud na zes minuten bieden voor 142 miljoen dollar (106 miljoen euro) afgehamerd.

Bacon schilderde de drie portretten van zijn vriend en schilder Lucian Freud, de kleinzoon van neuroloog Sigmund Freud, in 1969.

Met de verkoop van het drieluik sneuvelde het record van vorig jaar. Toen werd bijna 120 miljoen d0llar betaald voor De Schreeuw van de Noorse kunstschilder Edvard Munch (1863-1944).