Ilse DeLange en Waylon gaan samen naar Eurovisie Songfestival

Ilse DeLange en Waylon vertegenwoordigen Nederland bij het Eurovisie Songfestival in Denemarken. Het duo zal optreden als The Common Linnets en hoopt te winnen met een country/bluegrassnummer.

Dit onthulde fusieomroep AvroTros maandag in de Wisseloord Studio’s in Hilversum. Ilse en Waylon kennen elkaar al jaren en traden dit jaar diverse keren samen op met een country-programma. Op een ochtend aan de ontbijttafel in Nashville, kregen zij het idee om samen naar het songfestival te gaan.

Country

Volgens zanger Waylon komen de beste songs uit de country, daarom komen de Nederlandse muzikanten samen voor een gezamenlijk country-pop-project. De twee hebben al een aantal nummers gemaakt, maar weten nog niet met welk nummer zij de stemmen van de Europese kijkers gaan winnen.

The Common Linnets is een verwijzing naar een Linnet, een zangvogeltje dat in Nederland bekendstaat als de kneu.

Birds

De halve finales zullen plaatshebben op 6 en 8 mei en de grote finale wordt uitgezonden op 10 mei. Vorig jaar zorgde Anouk ervoor dat Nederland in de finale van het songfestival kwam. Met het nummer Birds behaalde ze de negende plek.

Vandaag werd ook bekend dat Nederland minder concurrentie krijgt uit Oost-Europa: Servië en Bulgarije doen dit jaar niet mee aan het muziekfestijn, vanwege de hoge kosten.