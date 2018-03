Koning Albert II komt niet rond van 923.000 euro per jaar

De dit jaar afgetreden Belgische koning Albert II heeft moeite om het einde van de maand te halen. Hij krijgt een jaarlijkse toelage van 923.000 euro maar dat is voor Albert niet voldoende om zijn rekeningen te kunnen betalen.

Belgische media melden donderdag dat de vorst, die zich nog steeds koning mag noemen, een verzoek heeft ingediend bij de Belgische regering om zijn toelage te verhogen.

Op de kleintjes letten

Maar dat verzoek stuit op grote verontwaardiging bij Belgische politici. ‘Laat hem zelf eens kijken of hij wat kan besparen, zoals hij iedereen in zijn kerstboodschap heeft aangeraden,’ zegt Theo Francken van oppositiepartij N-VA.

Partijgenoot en koningshuiskenner Pol Van den Driessche sluit zich bij Francken aan: ‘Ik kan me niet voorstellen dat als u of ik met pensioen gaat, wij bij de pensioenkas gaan aankloppen om een appartement in Benidorm te bekostigen.’

Geen boterham met choco minder

De politicus noemt het ‘stuitend’ dat de koning extra geld uit de schatkist vraagt voor zijn vakanties: ‘Dat moet hij uit eigen middelen betalen. Ik kan me niet inbeelden dat er nu een boterham met choco minder moet gegeten worden in kasteel Belvédère.’

De kans is klein dat het verzoek van Albert zal worden ingewilligd. Vicepremier Alexander De Croo zegt ‘dat er een dotatie is afgesproken en dat die zo veel mogelijk moet worden gerespecteerd’.

Dat betekent dat Albert zijn levensstandaard flink aan zal moeten passen. Als heersend koning kreeg hij nog 11,5 miljoen euro per jaar.