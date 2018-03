Like-actie giro 555 van Trijntje Oosterhuis loopt uit de hand

Nederland heeft al 18,5 miljoen euro ingezameld voor de Filipijnen, maar daar komt wellicht nog een flink bedrag bij. Zangeres Trijntje Oosterhuis beloofde 1 euro te doneren voor alle ‘likes’ op haar sociale media en dat leverde alleen al op Facebook meer dan 200.000 likes op.

‘Voor elke like op mijn sociale media betaal ik €1! Aan giro 555. Dus like like like!!! #giro555 #like #geefgul #tvoh #ladiesofsoul,’ stond op de Facebook en Twitter van de zangeres.

Commentaar

Oproep

De pagina met de vele steunbetuigingen leek te zijn verwijderd, maar gaat nog steeds rond op Facebook. Het is onduidelijk of het profiel van Oosterhuis is gehackt of dat ze de impact van haar oproep heeft onderschat.

Op Twitter is de oproep van het jurylid van The Voice of Holland nog wel te lezen. Ze roept haar volgers op, haar ook te liken via instagram.

Update 11:49

Trijntje Oosterhuis reageert: geen 2 ton, maar ik zal gul geven

De veertigjarige Oosterhuis kreeg al veel reacties op het uit de hand lopen van haar actie. Zo schreef Wesley van den Bos ‘duur geintje’. In andere reacties vragen bezoekers van de pagina zich af wie na deze donatie voor Oosterhuis zal gaan zorgen.