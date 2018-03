Mannen van Monty Python komen nog één keer samen

Monty Python komt nog een laatste keer bijeen voor een show. Volgens komiek John Cleese zullen zowel oude als nieuwe sketches worden gebruikt.

De laatste keer dat de Britse comedygroep optrad was bij de Hollywoodbowl in 1980. Het heeft vier decennia geduurd maar nu komt er toch een reünie. Het vijftal belooft ‘comedy, medelijden, muziek en een beetje ouderwetse seks’.

Carrière

Monty Python kreeg duizenden fans omdat de mannen de destijds geldende normen overboord gooiden met hun sketches.

Voor Eric Idle, Terry Gilliam, John Cleese, Terry Jones, Graham Chapman en Michael Palin was de groep een opstap naar een succesvolle carrière. Op 1 juli volgend jaar vindt het optreden plaats inde O2 Arena in Londen. De reünie is niet helemaal compleet, komiek Graham Chapman overleed in 1989 aan kanker.

Bekijk hier drie meest kenmerkende video’s:

Ministry Of Silly Walks

De Ministry Of Silly Walks zal niet terugkeren op het toneel. Volgens Cleese wordt dat nogal lastig met een kunstknie en een kunstheup.

Monty Python’s Flying Circus

Alle leden van Monty Python schreven en acteerden mee aan deze TV-reeks.

Life Of Brian

De derde film van de Monty Python-cast, Life Of Brian, is een persiflage van het leven van Jezus Christus. Destijds zorgde de film voor heel wat controverse.