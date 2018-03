Mogelijk ook Nederlandse werken onder nazi-roofkunst

De kans is groot dat onder de roofkunst die in een flat in München werd aangetroffen, zich ook uit Nederland afkomstige stukken bevinden. Daar heeft het Bureau Herkomst Gezocht aanwijzingen voor.

Dat schrijft dagblad Trouw.

Gurlitt

Het Bureau Herkomst Gezocht uit Den Haag, dat de zaak onderzoekt, zegt dat op hun lijst met kunstvoorwerpen die na de Tweede Wereldoorlog als vermist zijn opgegeven acht keer de naam ‘Gurlitt’ voorkomt.

Hildebrand Gurlitt was de man die in de nazitijd onder verdachte omstandigheden grote aantallen kunst heeft verworven. De enorme kunstcollectie werd twee jaar geleden bij zijn zoon in een flat in München aangetroffen, zo maakte het Duitse weekblad Focus deze week bekend.

Activiteiten in Nederland

Niet zeker is of de Gurlitt uit het bestand van Bureau Herkomst Gezocht dezelfde kunstverzamelaar is geweest. Bij zijn naam staan geen initialen en ook niet de stad München vermeld.

Wel blijkt uit archiefstukken dat ene H. Gurlitt als handelaar ook in Nederland actief is geweest. Zo kocht hij een tekening van Franse paarden bij de Amsterdamse kunsthandel A. Hoogendijk.

Grote namen

Bij de 80-jarige Gurlitt jr. werden ruim 1.500 schilderijen aangetroffen van schilders als Picasso, Klee, Kokoschka en Matisse. De oude Hildebrand verongelukte in 1956.

Men vermoedt dat zijn zoon sindsdien zichzelf in onderhoud heeft voorzien door af en toe een werk uit de collectie van zijn vader te verkopen.