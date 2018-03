MTV EMA Amsterdam: muziekspektakel in Ziggo Dome

Amsterdam was de afgelopen week de plek om beroemdheden tegen het lijf te lopen. Ze waren allemaal naar de hoofdstad gekomen voor de uitreiking van de MTV European Music Awards in de Ziggo Dome op zondagavond.

Vanaf 21.00 uur werd de uitreiking van de Europese muziekprijs uitgezonden in zestig landen. Miljoenen kijkers zagen of hun favoriete artiesten met een EMA naar huis ging. Zeker 209 miljoen mensen zouden hun stem hebben uitgebracht op een artiest.

Kleding

De show werd geopend door zangeres Miley Cyrus, die tijdens de uitreiking van de MTV Video Music Awards in augustus veel kritiek kreeg vanwege haar uitdagende optreden. Ook nu liet de kleding van de zangeres weinig aan de verbeelding over.

Cyrus won een award in de categorie Beste Videoclip voor haar nummer Wrecking Ball. Daarnaast kreeg zij een prijs in de categorie Best US Act.

De outfit van Miley Cyrus was weinig verhullend (foto: ANP)

Bruno Mars won een EMA voor Best Song met zijn nummer Locked Out of Heaven en gaf ook een optreden in de Ziggo Dome. Mars kreeg de award van actrice Carice van Houten. De prijs voor Best Male en Best Female gingen naar Justin Bieber en Katy Perry.

Melkweg

De Nederlandse DJ Afrojack was als enige Nederlander genomineerd voor de internationale muziekprijs, in de categorie Best Electronic. Hij won de prijs echter niet. De award ging naar de Zweedse dj Avicci.

Vorig jaar won Afrojack nog de award voor Beste Nederlandse Act. Samen met rapper Snoop Dogg gaf hij een optreden in de Melkweg, waarmee een liveverbinding was.

Het is niet de eerste keer dat de uitreiking van de EMA’s in Nederland plaatsheeft. Zestien jaar geleden werd de prijzen uitgereikt in Ahoy in Rotterdam.