MTV EMA’s: hoogtepunten van de awardshow

Zondagavond keken 336.000 Nederlanders naar de uitzending van de MTV European Music Awards. Achteraf zijn de awardshows van MTV het gesprek van de dag door schokkende uitspraken van de artiesten en hun opzienbarende optredens.

De EMA’s werden dit jaar gehouden in de Ziggo Dome Amsterdam. De show was verpakt met clichés over Nederland: sketches over coffeeshops, raamprostituees en klompen passeerden de revue.

Joint

Miley Cyrus kon het wederom niet laten om iets gewaagds te doen. Nadat zij de award voor beste video voor haar clip Wrecking Ball in ontvangst nam, stak zij een joint aan op het podium. In de Verenigde Staten werd dit echter niet uitgezonden.

Bij haar eerste optreden kwam Miley in een strakke zilveren jurk op en liet ze zien dat ze het twerken -een dans waarbij de billen en heupen flink worden geschud- nog niet was verleerd. Dit keer was haar twerk-partner niet de zanger Robin Thicke, maar een lilliputter.

Muziekspektakel

Amsterdam was de afgelopen week de plek om beroemdheden tegen het lijf te lopen. Ze waren allemaal naar de hoofdstad gekomen voor de uitreiking van de MTV European Music Awards in de Ziggo Dome op zondagavond. ‘Lees hier het hele artikel‘

Awards

Tieneridool Justin Bieber sleepte de prijs voor beste mannelijke artiest in de wacht. In deze categorie versloeg hij Bruno Mars, Jay-Z, Eminem en Justin Timberlake. Bieber was er niet om de award in ontvangst te nemen maar hij sprak het publiek wel toe in een videoboodschap.

Katy Perry mocht de award voor beste vrouwelijke artiest mee naar huis nemen. Rapper Eminem won maar liefst twee prijzen: de best hip-hop award en de Global Icon award.

Eminem

Eminem heeft de Nederlandse DJ Afrojack nog even gedist na het optreden van de rapper. Verkleed als een personage uit de film Anchorman, vroeg presentator Will Ferrell wat hij van Afrojack vond.

‘Wie?’ vroeg Eminem. Toen Ferrell zijn naam nog eens herhaalde, gaf Eminem hetzelfde antwoord. De DJ zou eerder iets onaardigs over Eminem hebben gezegd.