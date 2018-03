Musical Soldaat van Oranje verlengd, belangstelling uit buitenland

De musical Soldaat van Oranje is wegens succes verlengd. Belangstellenden die het stuk nog niet hebben gezien, kunnen tot en met augustus volgend jaar terecht in de TheaterHangaar in Katwijk.

Inmiddels hebben ruim 1,1 miljoen Nederlanders de musical gezien op het voormalige militaire vliegveld Valkenburg.

Theaterzaal

Voor de musical werd een voormalig hangar omgebouwd tot een theaterzaal met een draaiend toeschouwersgedeelte. De première van Soldaat van Oranje had drie jaar geleden plaats.

Sindsdien heeft de musical de interesse van andere landen gewekt. Zo werd in juli bekend dat dat de musical naar de Britse hoofdstad Londen gaat.

Wilhelmina

Volgens scriptschrijver Edwin de Vries, die bij de musical betrokken is, hebben de Britten wel moeite met ‘het plaatsen van koningin Wilhelmina’, die een hoofdrol speelt in het stuk.

Ter Herinnering: Wilhelmina

Op 28 november 2012 was het een halve eeuw geleden dat koningin Wilhelmina overleed. Speciaal voor Ter Herinnering Wilhelmina (1880-1962) heeft historicus en jurist prof.dr.mr. Cees Fasseur het leven van de vorstin opnieuw ter hand genomen en haar verhaal opnieuw verteld. In de ruim 100 pagina’s dikke uitgave wordt onder meer het huwelijk met Hendrik, de geboorte van Juliana en haar ballingschap in Londen in beeld gebracht. Bestel nu!

‘Voor ons Nederlanders is zij gesneden koek,’ zegt De Vries maandag in het AD, maar ‘voor de Engelsen niet’. ‘Daarom buigt een bekende scriptschrijver zich nu over de vraag hoe haar personage te introduceren.’

De Vries vertelde ook dat Duitsland de musical ook graag wil opvoeren in het land.