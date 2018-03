Nieuw muziekcentrum Vredenburg verwacht meteen al verlies

Het nieuwe muziekcentrum van Utrecht, VredenburgTivoli, verwacht voor de eerste twee jaar een tekort van 168.000 euro. Een adviesbureau vindt dat er daarom minder klassieke concerten moeten worden geprogrammeerd.

Sinds met de bouw van het miljoenenproject werd begonnen, zijn de bezoekersaantallen voor podiumkunsten gedaald. Mede daarom en omdat het restaurant van het nieuwe ‘muziekpaleis’ pas later in gebruik wordt genomen, verwacht VredenburgTivoli de eerste twee jaar de begroting niet rond te krijgen, blijkt uit een verslag van adviesbureau Langeveld.

Onzekerheden

Dat adviesbureau stelt dat het tekort ‘gezien de genoemde onzekerheden en de ontwikkelingen in de markt van de podiumkunsten’ niet kan worden weggewerkt via de verkoop van voorstellingskaartjes. Ook het ‘reeds in de begroting verwerkte rendement van 900.000 euro’ voor zakelijke verhuur noemt het adviesbureau ‘ambitieus’.

Langeveld adviseert om te bezuinigen op personeel en op klassieke concerten. ‘Vrijwel niet een concert is winstgevend’ schrijft het bureau over klassieke muziek.

Kosten

TivoliVredenburg moet in juni volgend jaar de deuren openen, vijf jaar later dan gepland. Het nieuwe gebouw krijgt vijf zalen, waaronder een concertzaal met 1.700 plaatsen en een popzaal voor 2.000 bezoekers. De grote zaal van het oude Vredenburg is behouden en wordt onderdeel van het nieuwe VredenburgTivoli.

De geraamde kosten voor het gebouw, waarin het oude concertgebouw Vredenburg en poppodium Tivoli samengaan, waren 97 miljoen euro, maar dat budget is ruim overschreden. De kosten zijn inmiddels opgelopen tot 135,3 miljoen euro.

De nieuwbouw is onderdeel van dure plannen van de gemeente Utrecht om het stationsgebied te vernieuwen. Er moet ook weer water in de Catharijnesingel komen en het stationsgebouw en winkelcentrum Hoog Catharijne krijgen een metamorfose.