Nobelprijswinnaar Doris Lessing (94) overleden

De Britse auteur Doris Lessing, zes jaar geleden winnaar van de Nobelprijs voor de Literatuur, is op 94-jarige leeftijd overleden.

Dat schrijft de Britse krant The Guardian zondag.

Feministisch karakter

Lessing won de Nobelprijs voor de Literatuur voor haar oeuvre van meer dan vijftig romans, waaronder het in 1950 uitgegeven The Grass is Singing – dat over apartheid in zuidelijk Afrika verhaalt -, The Golden Notebook uit 1962, bekend om het feministische karakter, en de vijfdelige serie Children of Violence (1952-1969). Ook schreef Lessing gedichten.

Volgens het comité dat haar de prijs overhandigde, was Lessing ‘een heldendichter van de vrouwelijke ervaringen die met scepticisme, vuur en visionaire kracht een verdeelde beschaving aan een nauwkeurig onderzoek heeft onderworpen’.

Britse kolonie

De Britse auteur werd in 1919 in Perzië, het huidige Iran, als dochter van een Brits echtpaar geboren. Ze groeide op in een andere Britse kolonie: Zuid-Rhodesië, het huidige Zimbabwe.

Daarna woonde ze lange tijd in Londen. Lessing was de oudste winnaar ooit die de Nobelprijs voor de Literatuur in ontvangst mocht nemen.